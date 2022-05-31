Ağrı'ya kent müzesi kurulacak - Haberler

Ağrı'ya kent müzesi kurulacak
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem çelebi, Ağrı'ya kent müzesi kurulacağını bildirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem çelebi, Ağrı'ya kent müzesi kurulacağını bildirdi.
Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Kent Müzesi'nin kuruluşunun onaylandığını belirtti.
Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan talep ettiğimiz Ağrı'mıza müze kuruluşu onaylanmıştır. Kadro tahsisi yapılacak müzenin fiziki binasının oluşturulması yakın zamanda tamamlanacaktır. İlimize hayırlı olsun."
AA / Abdullah Söylemez - Güncel