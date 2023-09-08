Ağrı'ya 193 hekim ataması yapıldı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, kentteki hastanelere 193 hekim ataması yapıldığını bildirdi.

Milletvekili Kilerci, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerdeki hastanelere toplamda 146 tabip ile 47 uzman tabibin atandığını ifade etti.

Kilerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.