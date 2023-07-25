Ağrı ve Van çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Ağrı ve Van çevrelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ağrı ve Van çevrelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın doğu ilçeleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.