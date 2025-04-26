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Ağrı ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 42 Organizatör ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 42 Organizatör ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 433 düzensiz göçmen de gözaltına alındı. Ayrıca, çok sayıda suç aletine ve 214 milyon TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ağrı ve Muğla'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmen yakalandı. 5 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 otomobil ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 214 milyon 535 bin TL değerindeki suç gelirini, banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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