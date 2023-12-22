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Ağrı ve Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Ağrı ve Kars illerinde kar yağışı etkili oluyor. Cadde ve sokaklar beyaza büründü, ulaşım aksadı.

Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

Ağrı'da soğuk hava, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışı kenti çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Kentte etkili olan soğuk hava akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kars-Arpaçay kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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