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Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi

Ağrı ve Kars'ta vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu.

KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı İl Müftülüğünce düzenlenen program dolayısıyla Ulu Cami ve diğer camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kılınan teravih namazı sonrası Ulu Cami'de erkekler için, Meydan Camisi'nde ise kadınlar için Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Program sonrası Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Ulu Cami'deki programa İl Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

Kars

Kars'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Vatandaşlar teravih ve tesbih namazı kılıp, dua etti. Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kağızman ilçesinde de Hacı Kağızman Camisini dolduran cemaat namaz kıldı, dua etti.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Kadir Gecesi, Cami, Kars, Ağrı, Güncel, Haberler

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