Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana doğru, güvenilir ve hızlı haberciliğin öncüsü olduğunu belirten Vali Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinden bugüne uzanan köklü geçmişiyle önemli bir görev üstlenmeye devam etmektedir. Tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelişmeleri kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."