Ağrı Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğinden Adıyaman Valiliğine atanan Osman Varol göreve başladı.

Vali Varol'u Valilik bahçesinde İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Varol, böylesi önemli ve kutsal bir günde görevine başlamanın memnuniyeti yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Varol, depremin 10 milyondan fazla kişiyi etkilediğini ifade etti.

Varol, güçlü bir devlet yapısı ve dayanışmayı seven halkla depremin hemen ardından hızlı müdahalede bulunulduğunu anlatarak "Bu tip büyük afetlerin arkasından kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çok çeşitli işler var. Böyle büyük bir afetin yaralarını sarmak gerçekten çok yoğun çalışma gerektiriyor. Depremin hemen sonrasındaki kısa vadede bölgenin tamamında çok hızlı bir reaksiyon gösterilerek ilk etapta yapılması gereken müdahaleler, işler layıkıyla gerçekleştirildi." diye konuştu.

Göreve başlamasının ardından kendi koordinasyonunda çalışmaların ilerleyeceğini ifade eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten güzel önemli çalışmalar yapılmış durumda. Her alanda deprem sonrası çalışmaların her sektöründe önemli bir ilerleme sağlanmış. Bundan sonrasında da inşallah bizim koordinasyonumuzda bu çalışmaları geliştirerek ilerleterek sürdüreceğiz. Bundan sonra belki afet sonrası çalışmaların orta ve uzun vadedeki kısmına daha çok odaklanacağız. Bütün gayemiz 7/24 çalışarak depremin yaralarını bir an önce sarmak, vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını bir an önce dindirmek, şehrimizin bir an evvel normal temposuna hem ticari hem sosyal hayatta, eğitimde ekonomide normal temposuna dönmesini sağlamak olacak."

Vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyleyen Vali Varol, "Depremin yaralarını bir an önce devlet, millet ve STK'ler iş birliğiyle inşallah saracağız. Bu önemli vazifeye bizleri uygun gören, tensipleriyle bizi buraya görevlendiren çok kıymetli Cumhurbaşkanı'mıza

ve İçişleri Bakanı'mıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.