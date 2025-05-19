Ağrı Valiliği'nden Yanıtlama: Ambulanssız Sevk İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Ağrı Valiliği'nden Yanıtlama: Ambulanssız Sevk İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, kanaması bulunan çocuğun ambulans verilmeden Erzurum'a gönderildiği iddialarını yalanlayarak, hastanın gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Ağrı Valiliği, kanaması bulunan çocuğun ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Erzurum'a gönderildiği iddialarınin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Hastanın milyonda bir görülen, kalıtsal olan, diş eti ve burun kanamalarının sık görüldüğü bir kanama bozukluğuna sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı'da ikamet eden hastamızın takibi, nadir olan hastalığının tetkiklerinin daha kapsamlı yapılabildiği Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği'nde devam etmektedir. Görüntülerin çekildiği gün, hastamız rutin kontrolü için gideceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk kağıdı almak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne başvurmuş, işlemleri birkaç dakika içerisinde tamamlanmıştır. Hastamızın o sırada herhangi bir rahatsızlığı ise bulunmamaktadır."

Açıklamada, hastanın Ağrı Otogarı'nda ailesiyle birlikte Erzurum'a seyahat için beklediği sırada şiddetli bir burun kanaması geçirdiği, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı ve ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldüğü bildirildi.

Hastaya acil serviste ilk müdahale yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Burun tamponu, kanamayı durdurucu ilaç tedavisi uygulanmış, ardından kanama odakları, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarımız tarafından yakılma işlemi yapılarak burun kanaması tamamen kontrol altına alınmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuk hastalıkları uzmanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından da süreç titizlikle takip edilmiş, gerekli tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapılmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından hastamız ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Dolayısıyla, hastamızın rahatsız olduğu halde ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a sevk edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.