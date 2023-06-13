Ağrı Umut Kervanı Derneği, yardım kampanyası sonucu ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı

Ağrı Umut Kervanı Derneği, ev sıkıntısı yaşayan bir ihtiyaç sahibi aile için başlattığı yardım kampanyası sonucu topladığı bağışları aileye teslim etti. Dernek, yıl boyunca çeşitli yardım çalışmaları yürüterek ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan para ile ailenin ev sorununu çözmeyi hedefleyen dernek, yardımların devam etmesi halinde yeni bir ev yapacaklarını belirtti.

Ağrı Umut Kervanı Derneği, yardım kampanasında topladıkları parayı ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı

Geçtiğimiz günlerde belirledikleri aile için bağış kampanyası başlatan Ağrı Umut Kervanı Derneği, topladıkları bağışları ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Ağrı Umut Kervanı Derneği, yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında ev sıkıntısı yaşayan bir ihtiyaç sahibi aile için yardım kampanyası başlatan Ağrı Umut Kervanı Derneği, topladıkları bağışları ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Yıl boyunca çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Ağrı Umut Kervanı Derneği, hayırseverlere çağrıda bulunarak, yardımlarına hız vererek bağışta bulunmalarını istedi.

"Hayırseverlerin yaptıkları bağışları toplayıp ihtiyaç sahibi ailemize teslim ettik"

Eğer yardımlar devam ederse toplanan para ile bu hayırsever aileye yeni bir ev yapacaklarını belirten Ağrı Umut Kervanı Gönüllüsü Deniz Koçuk, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz için çeşitli yardım kampanyaları, çalışmaları yürütüyoruz, bunlardan bir tanesi de, televizyon kanalında canlı yayın kampanyasıdır. Bu kampanya neticesinde hayırseverlerin yaptıkları bağışları toplayıp ihtiyaç sahibi ailemize teslim ettik, Allah bütün hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Bu ailemizin ev sorunu var, evlerinin yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Bu ailemiz için sizden tekrardan yardımlarınızın devam etmesini istiyoruz. Şu an topladığımız para ile bir ev yapılmıyor ama eğer yardımlarınız devam ederse toplanan para ile bu ihtiyaç sahibi ailemize bir ev yapacağız. Şimdiden Allah hayırlarınızı kabul etsin, Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

"Yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz"

Yıl içerisinde yüzlerce aileye gıda, nakdi para, kırmızı ve beyaz et yardımlarında bulunduklarını belirten Koçuk, yardım dağıtımlarının devam ettiğini söyledi.

Konuşmalarını devam eden Koçuk, "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde 600 aileye gıda, 200 aileye kırmızı ve beyaz et, 200 bin lira civarında da nakdi para dağıtımını gerçekleştirdik, halen de yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Son üç ay içerisinde bu yardımlarımızı gerçekleştirdik. Buradan tekrardan hayırseverlere seslenmek istiyoruz, gerçekten mağdur ailelerimiz var, bize tekrardan destekçi olmalarını istiyoruz. Ağrının ihtiyaç sahipleri çok, tabi hayırseverlerimizde çoktur, Allah onlardan razı olsun inşallah. Biz sizinle varız, sizin verdiğiniz yardımlar sayenizde bu kurum ayakta. Allah tekrardan sizden razı olsun, sizlerden tekrardan hayırlarınızın devamını bekliyoruz, Allah hayırlarınızı kabul etsin." dedi. - AĞRI