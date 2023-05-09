Ağrı sınır hattında 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı sınır hattında 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Ağrı hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20,524 gram eroin ve 3,579 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." bilgisi verildi.