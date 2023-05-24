Ağrı'nın zirvesinde 'Teknoloji Yarışması' düzenlendi Ağrı Valiliği himayesinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması" programı düzenlendi.

Ağrı'nın zirvesinde 'Teknoloji Yarışması' düzenlendi

AĞRI - Ağrı Valiliği himayesinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması" programı düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen

"Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması" 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli olan depremde hayatını kaybedenlerin anısına müzik dinletisi yapıldı.

Daha sonra protokol üyelerinin konuşmasıyla devam eden program, yarışmacılarının tasarladıkları robotları en kısa sürede en fazla QR kod okuması için harekete geçirmesiyle devam etti.

15 dakikalık bir sürede en hızlı şekilde hedefe ulaşan robot tasarımcıları parayla ödüllendirildi.

Yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Gençleri teknolojiye yönlendirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyerek, " Teknoloji yarışmasının önemi Ağrı için çok büyük. Çok önemli ve yerli bir teknoloji şirketi olan Sunny'nin sponsorluğunda yapıldı. Sunny'nin anlamı Ağrı için çok büyük. Ağrılı bir ailenin markası. Ağrı'mızın genel olarak baktığımızda kısıtlı imkanlara sahip gibi bir algısı varken böyle önemli bir teknoloji yarışmasının meydana gelmesi, inanılmaz potansiyele sahip olan gençlerimizin burada kendilerini ortaya koymaları anlamında çok önemli. Gençlerimiz aylardır bunun için hazırlık yapıyorlar. Ben kazananın ve kaybedenin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Önemli olan çocukların bu medeni cesareti ortaya koymaları. Bu organizasyon bundan sonraki yıllarda da Sunny'nin desteğiyle devam edecek." İfadelerine yer verdi.