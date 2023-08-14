Ağrı'nın Patnos ilçesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan zanlı tutuklandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapılan aramalarda, üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulunan bir zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Patnos ilçesinde yapılan aramalarda, bir şüpheli üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapılan aramalarda, üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, Patnos ilçesinde uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, bir şüpheli üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.