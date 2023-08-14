Ağrı'nın Patnos ilçesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapılan aramalarda, üzerinde tabanca ve uyuşturucu bulunan bir zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Patnos ilçesinde yapılan aramalarda, bir şüpheli üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.