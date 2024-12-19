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Ağrı'nın 'Koşan Müdürü': Hayatını Koşuyla Değiştirdi

Ağrı'nın 'Koşan Müdürü': Hayatını Koşuyla Değiştirdi
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46 yaşındaki Şükrü Fatih Nurdağlı, 'koşan müdür' olarak tanınıyor. 2007 yılında başladığı koşu sayesinde hem sağlığını hem de yaşam kalitesini artıran Nurdağlı, Ağrı'da zorlu hava koşullarında bile her gün en az 10 kilometre koşuyor. Koşunun kendisine motivasyon ve öz güven kazandırdığını vurguluyor.

Ağrı'da "koşan müdür" olarak tanınan 46 yaşındaki Şükrü Fatih Nurdağlı, günlük en az 10 kilometre katediyor.

Nurdağlı, geçmişte fazla kilolarıyla mücadele ederken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2007'de Ankara Kurtuluş Parkı'nda hayatını değiştirmek için bir adım attı.

Nurdağlı, yürüyüşle başladığı spor yolculuğunu kısa sürede koşuya dönüştürerek her gün kilometrelerce yolu koşmaya başladı.

Koşu sayesinde zaman içinde fazla kilolarından kurtulup sağlıklı bir yaşam sürmeye başlayan Nurdağlı, hem fiziksel hem de mental anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı.

Koşuyu yaşamının merkezine alan Nurdağlı, 2021'de tayinle geldiği Ağrı'da da zorlu iklim şartlarına rağmen kendisi için tutku haline gelen spordan vazgeçmedi.

Ağrı'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak görev yapan Nurdağlı, kışın çetin geçtiği kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bugünlerde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kampüsünde yer alan stadyumda her gün en az 10 kilometre koşuyor.

Zorlu iklim şartlarında da koşma sevdasından kopmayan ve vatandaşlar arasında "koşan müdür" olarak da bilinen Nurdağlı, Ankara, Van, İzmir ve Kastamonu'da katıldığı maraton yarışlarında dereceler elde etti.

Sporla daha sağlıklı bir yaşam sürerek 85 kilodan 60'a düşen Nurdağlı, kasım ayında katıldığı İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışı tamamladı.

"Bir baktım koşu benim için ilaç olmuş"

Şükrü Fatih Nurdağlı, AA muhabirine, koşmanın kendisine daha sağlıklı bir bedenin yanında güçlü bir zihin ve yüksek bir motivasyon kazandırdığını söyledi.

Koşunun insana öz güven sağladığını anlatan Nurdağlı, şöyle konuştu:

"İyi ki koşuya başlamışım. Koşu sayesinde sağlığıma kavuştum. 2007 yılında aşırı kiloluydum ve düşmeyen kolesterol değerlerim vardı. Aşırı derecede stresten kaynaklı da baş ağrısı çekiyordum. Daha sonra yavaş yavaş yürümeye sonra da koşmaya başladım. Başımın ağrısı geçti, kan değerleri normal değerlere düştükten sonra bir baktım koşu benim için ilaç olmuş. Benim için vazgeçilmez bir tutku haline geldi."

Geçmiş yıllarda katıldığı İznik Ultra Maratonu'nda 135 kilometrelik parkuru tek seferde 20 saatte tamamladığını dile getiren Nurdağlı, yıl boyunca 3 bin 700 kilometre koştuğunu, 4 bine tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Nurdağlı, 2007'de başladığı koşuyu hiç bırakmadığını ve sonraki süreçte katıldığı maraton yarışlarında aldığı başarılarla daha mutlu olduğunu anlattı.

Spor sayesinde empati duygusunun geliştiğini ve yüksek motivasyona sahip olduğunu vurgulayan Nurdağlı, "Yarı maraton, maraton ve ultra maraton olmak üzere yaklaşık 100'e yakın koşuya katıldım. Günlük minimum 10 kilometre koşuyorum. Yarış periyotlarına göre bazen bu 20-30 kilometre oluyor. 130 kilometrelik ultra maraton hazırlığında hiç durmadan 50 kilometrelik idmanlarım vardı." diye konuştu.

"Koşudan vazgeçmeyeceğim"

İklim şartlarının insanların ürettiği bahane olduğunu ifade eden Nurdağlı, şunları kaydetti:

"Koşunun bana verdiği faydaları herkese anlatmak için dışarıda koşuyorum ki herkes 'çetin kış şartlarında bile bu koşuyorsa bir faydası vardır' düşüncesi oluşsun diye soğuk havada da koşuyorum. 'Bu soğukta koşuyor' diyenlere de onların da başlamasını ümit ederek koşudan vazgeçmeyeceğim."

Nurdağlı, Ağrı'da kendisine "koşan müdür" denildiğini, bununla gurur duyduğunu dile getirdi.

Ağrı'ya tayin olduğunda arkadaşlarının "Sen artık Ağrı'da kışın koşamazsın. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-30 derece oluyor. Her yer kar oluyor. Sen bu koşuyu unut" dediğini belirten Nurdağlı, bu söyleme ilişkin tek engelin zihinde yer aldığını arkadaşlarına ilettiğini söyledi.

Koşmanın kendisine ilaç gibi geldiğini belirten Nurdağlı, 2021'de sıfırın altında 30 derecede bile koştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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