Ağrı'nın Kış Manzarası Göz Kamaştırıyor
Ağrı'da kış mevsiminin en belirgin şekilde hissedildiği günlerde oluşan kartpostallık kar manzaraları, günlük yaşama zorluklar getirmesine rağmen vatandaşların doğayla buluşmasını sağlıyor.
Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırdı
AĞRI - Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.
Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel