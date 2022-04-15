Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, her tarafı şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda bin yıldır mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en kıymetli topraklarında yine dünya medeniyetinin doğduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Biz hiç kimsenin icazetiyle devlet olmadık. Biz Birleşmiş Milletler veya herhangi bir uluslararası kuruluşun uygun görmesiyle devlet kurmadık ve egemenliğimizi öyle elde etmedik. Dünyadaki kurucu milletler dışındaki bütün devletler hemen hemen bir uluslararası metinle ve iki tane büyük gücün anlaşıp icazet vermesiyle kurulmuştur. Bizim devletimiz kurulduysa ve her bir ilimizde bu kurtuluş günleri hatırası varsa hepsinin altında ecdadımızın akıttığı kan vardır. Birilerinin engellemesine rağmen büyük mücadeleler göstererek ortaya konulmuş bir başarı vardır. Biz bu devleti hiçbir uluslararası kuruluşun, gücün, büyük devletlerin ve büyük milletlerin icazetiyle kurmadık. Hatta biz bu devleti onlara rağmen kurduk. Onlarla savaşarak ve mücadele ederek kurduk."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Varol, milli mücadelenin, sömürgeleştirilen milletlerin sonraki dönemlerde bağımsızlıklarına kavuşmalarına örnek olduğunu sözlerine ekledi.

"Emperyalist güçler her zaman bu toprakları parçalamak istedi"

Belediye Başkanı Savcı Sayan da emperyalist güçlerin her zaman bu toprakları parçalamak istediklerini anlattı.

Terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bugün terör örgütünün Kürtlere yaşattığını belki de o dönemdeki ( Ağrı'nın kurtuluşu yıllarında) Ermeniler yaşatmamıştır. Belki de Rus askerleri yaşatmamıştır. Biz hepimiz bunu net bir şekilde hesaplamalıyız. 42 yıldır dağa giden, kaçırılan, öldürülen, cezaevlerine gönderilen, başka terör örgütlerine feda edilen ve Avrupa ilkelerine sürgün edilmek zorunda kalan Kürtlerin hepsi kendi ailesini kurmuş olsaydı, bu memleketin birinci sınıf vatandaşları olarak bu memleketin imkanlarından faydalanmış olsaydı ve bu memleket için çaba sarf etmiş olsaydı 5 milyon Kürt ederdi."

Programda "Geçmişten Günümüze Ağrı" adlı sinevizyon ve "15 Nisan" adlı oratoryo gösterisi yapıldı.

Program, resim, şiir ve kompozisyon ve "Kurtuluş Koşusu" yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.