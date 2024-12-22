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Ağrı'nın Doğubayazıtında Sulak Alanlar Buzla Kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıtında Sulak Alanlar Buzla Kaplandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle sulak alanlar dondu. Soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkilerken, buzla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe, Suluçem ve çevredeki düzlük köylerde geniş alana yayılan sulak alanlar dondu.

Yüzeyi buzla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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