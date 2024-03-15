Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu buldu. Uyuşturucuyu saklayanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu buldu.
Uyuşturucuyu saklayanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.