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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve bahar renklerine bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, havaların ısınmasıyla doğa tutkunları ve piknikçilerin uğrak noktası oldu. Kanyonun yeşilin farklı tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründüğü belirtildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve bahar renklerine bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, havaların ısınmasıyla doğa tutkunları ve piknikçilerin uğrak noktası oldu.

İlçe merkezinde yer alan ve adını içinden geçen Murat Nehri'nden alan kanyon, kışın karla kaplı görüntüsüyle ilkbaharda da yeşilin farklı tonlarıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yer yer yaklaşık 50 metre yükseklikteki sarp kayalıkların bulunduğu kilometrelerce uzunluğa sahip kanyon, mayıs ayında etkili olan yağışların ardından yeşile büründü.

Murat Nehri'nin ayrı bir güzellik kattığı kanyon, havaların ısınmasıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Dinlenmek için nehir kenarında bulunan millet bahçesine gelen vatandaşlar, buradaki kamelyalarda oturup piknik yaparken, çocuklar da park alanlarında oyun oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Kanyon ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Hasan Fırat, AA muhabirine, Doğubayazıt'tan piknik yapmak için kanyona geldiklerini söyledi.

Kanyonu çok beğendiklerini belirten Fırat, "Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla biz de buraya geldik. İlk olarak kaplıcaya gittik, güzel kaplıca tesisleri var. Şimdi de kanyona piknik yapmaya geldik. Buranın temiz ve güzel bir havası var. Çocukların da eğlenebileceği doğal bir ortam var." dedi.

Nisa Nusret ise baharın gelişiyle piknik sezonunu açtıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kanyonu Diyadin Ağrı Yaşam Güncel Haberler

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