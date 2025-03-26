Ağrı'nın Dağ Keçileri Doğanın Zarafetini Gösteriyor
Ağrı, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Sarp kayalıklarda dolaşan dağ keçileri, bölgenin ekosistem zenginliğini sergiliyor. Uzmanlar, bu türlerin korunmasının önemine dikkat çekiyor.
Ağrı'nın görkemli dağ keçileri kendine hayran bırakıyor
AĞRI - Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ağrı, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Sarp kayalıklarda özgürce dolaşan dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor.
Güçlü duruşları ve çeviklikleriyle göz kamaştıran bu türler, bölgenin ekosistem zenginliğini gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, yetkililer doğal yaşam alanlarının korunması için duyarlılık çağrısında bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel