Ağrı'nın Dağ Keçileri Doğanın Zarafetini Gösteriyor

Ağrı'nın görkemli dağ keçileri kendine hayran bırakıyor

AĞRI - Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ağrı, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Sarp kayalıklarda özgürce dolaşan dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor.

Güçlü duruşları ve çeviklikleriyle göz kamaştıran bu türler, bölgenin ekosistem zenginliğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, yetkililer doğal yaşam alanlarının korunması için duyarlılık çağrısında bulunuyor.