Ağrı'nın 3 ilçesinde köy okulları yarın tatil edildi

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.