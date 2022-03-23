Ağrı'nın 3 ilçesinde köy okulları yarın tatil edildi - Haberler

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Ağrı'nın 3 ilçesinde köy okulları yarın tatil edildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın 3 ilçesinde köy okulları yarın tatil edildi

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Eleşkirt, Tutak, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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