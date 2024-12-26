Ağrı, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Ağrı, Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı.

Ağrı'da gece başlayan yoğun sis, sabaha doğru etkisini kaybetti.

Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, ağaçları da kırağı kapladı.

Bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne branda örttü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta da birçok sulak alan dondu, bazı göllerin çevresinde buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da ise soğuk ve sis nedeniyle buzlanma ile yoğun kırağı oluştu.

Çıldır Gölü'nün kalınlaşan buz tabakası üzerine çıkanlar gezinti yaptı.

Göle ilçesinde de sis ve soğuk hava etkisini gösterdi. İlçede bazı vatandaşlar, soğuktan etkilenen kuşlara yem dağıttı.