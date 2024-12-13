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Ağrı, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili

Ağrı, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili
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Ağrı, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanma ve sis oluştu. Ağrı'da karla kaplanan cadde ve sokaklar, Kars'taki tarihi yapılar ve Ardahan'daki kar küreme çalışmaları dikkat çekti.

Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Ağrı'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Karın yerini soğuk havaya bıraktığı kentte, araç camları buz tuttu, sis ve pus oluştu.

Ayrıca soğukların etkisiyle Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava hakim oldu.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.

Dronla görüntülenen kentteki karla kaplı tarihi yapılarda ise güzel manzaralar oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış'ta da yollarda buzlanma meydana geldi, karlı arazide kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da ise soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Karayolları ile belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Dün kar yağışıyla beyaza bürünen Göle ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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