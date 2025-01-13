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Ağrı, Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Ağrı, Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Etkili
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Ağrı, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle akarsular dondu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar soğuktan korunmak için çeşitli önlemler aldı.

Ağrı, Kars ve Ardahan'da, dondurucu soğukların etkisiyle akarsular buzla, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Ağrı'da, dereler dondu, Murat Nehri'nde buz kütleleri aktı.

Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

Kentteki havyan pazarına gelen besiciler ile vatandaşların saç ve sakalları kırağı tuttu.

Doğubayazıt ve Hamur ilçelerinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde yollarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kars

Kars'ta ise dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, bitkiler kırağıyla, Kars Çayı ise buzla kaplandı.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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