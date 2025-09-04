Haberler

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Başarılarını Açıkladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, okulların fiziki imkanlarını iyileştirdiklerini ve tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısında önemli artışlar olduğunu vurguladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Hasan Kökrek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlediği toplantıda, yaz döneminde okulların fiziki imkanlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha güzel ortamda eğitim almasını amaçladıklarını ifade eden Kökrek, "2021 yılında Ağrı'da Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenci sayısı 10 iken, 2022'de bu sayıyı 24'e çıkardık. 2023'te yine son sıfır öğrencilerimizden tıpı kazanan öğrenci sayısını 31'e çıkardık. 2024'te tıpı kazanan öğrenci sayısını 31'den aldık, 54'e çıkardık. Bu sene AYT sayısal Türkiye birincisi şampiyonumuz vardı. İlk binde epeyce öğrencimiz olmaya başladı." dedi.

Kökrek, 2025-2026 yılında da başarıların üzerine koyarak ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

