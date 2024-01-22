Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi. Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.
Ağrı- Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı.
Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor.
Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi.
Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.