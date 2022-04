Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında yükseliyor

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ), SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nca dünya üniversiteleri sıralamasında değerlendirmeye alınan yaklaşık 30 bin üniversite arasında 727. olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada saygın bir derecelendirme kuruluşu olan SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan, araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SCImago Institutions Rankings (SIR), 2022 Dünya Üniversite Sıralama sonuçları açıklandı.

AİÇÜ, 15 yıllık geçmişiyle dünyada değerlendirmeye alınan yaklaşık 30 bin üniversite arasında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 727. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye'de 207 üniversite arasında 53. sırada yer aldıklarını ve bilim çıtasını daha üst sıralara taşıyacaklarını belirtti.

AİÇÜ'nün dünya üniversiteleri arasında ilk 1000'de yer almasının çok önemli bir başarı olduğunu aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ismini her geçen gün artan akademik yayınlarla birlikte dünyadaki önemli değerlendirme sıralamalarında gördüğümüzü gururla ifade etmek istiyorum. University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2021 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda yaklaşık 30 bin üniversite arasında 2 bin 988'inci sıraya yükselen üniversitemiz, Webometrics Dünya üniversiteler sıralamasında da 3 bin 526'ncı sırada yer alarak, son 5 yılda her yıl ortalama 1000 sıra yukarıya çıktı. Böylelikle 8 bin 500-9 bin sıralardan ilk 3 bin arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Üniversitemizin son olarak SCImago Institutions Rankings 2022 Dünya Üniversite Sıralaması'nda da son bir yılda 71 basamak yükselerek 727'nci sıraya yükselmesi, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir."