Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, üreticiler yaylalar ve köylerde emek vererek besledikleri kurbanlıkları sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına getiriyor.

Hayvanlarını zarar etmeden satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Simental cinsi büyükbaş hayvanların daha çok alıcı bulduğu borsada yoğunluk öğle saatlerine kadar sürüyor.