Ağrı haberleri: Wimbledon değil, Ağrı

Edinilen Ağrı gelişmesine göre TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı.

TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. 35 ilden 30'u kadın, 90'ı erkek olmak üzere toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva 4 gün sürecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı katkılarıyla gerçekleştirilen 2'nci Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen sporcular, bir üst tura geçebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.