Ağrı haberleri! Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı Güncel Haberler Ağrı gündem haberi | Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek noktalarda yerini kara bıraktı. Kar yağışı, kentin çevresinde bulunan dağların yüksek noktalarının yanı sıra Ağrı Dağı'nda da etkili oldu. Yağış sonrası Ağrı Dağı'nın zirvesi ve etekleri karla kaplandı. Karlı dağ, çevresini kaplayan bulutlarla kentin farklı noktalarından görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Ağrı Dağı Türkiye Güncel Haberler

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