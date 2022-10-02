Dereye giren iki kardeş boğuldu
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Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu.
Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu.
Fırat Mahallesi Suçatağı mevkisinde Berat (15) ve Berkay K. (13) kardeşler, arkadaşlarıyla Şeryan Deresi'ne girdi.
Kardeşlerin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada, daha önce iş makineleriyle kum çıkarılan bölgede oluşan su göletinde kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.
Göletten çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel