AĞRI'DA BEŞİZ KIZ KARDEŞLER OKULA BAŞLADI

OKUL öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek uyum eğitimlerinin başladığı Ağrı'da beşiz kardeşler okullu oldu. Yeni eğitim öğretim yılı, okula uyum eğitimleriyle başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının okula uyum eğitimi töreni Ağrı merkez İbrahim Çeçen İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okuldaki törende en büyük ilgiyi Fırat Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Hatice- Fatih Yılmaz çiftinin beşiz kızları gördü. Anne babaları ve ablaları Ecrin (9) ile birlikte sabahleyin okula gelen Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, çeşitli hediyeler vererek heyecanlarına ortak oldu.

İbrahim Çeçen İlkokulu 1-A sınıfından beşiz kardeşlere öğretmen olmanın heyecanını yaşadığını belirten Emine Onat Berk, "Beşizlerin öğretmeni olduğum için ayrıca bir heyecanlıyım ve mutluyum. Bir o kadar da şaşkınım. İnşallah güzel bir yıl geçiririz" dedi. Okulun ilk gününde eşi Hatice ve büyük kızları Ecrin ile birlikte beşizlerini okula getiren baba Fatih Yılmaz, "Bugün kızlarımızın okuldaki ilk günleri. Çok heyecanlılar. Tabi bizlerde onlarla birlikte çok heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah başarılı olurlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok sevinçliyiz. Sabah 06: 00'da kalktık. Hepsini okula zor hazırladık. Tabi bu zor olacak ama gururluyuz ve mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz" diye konuştu. Okulda ilk günün heyecanını yaşayan beşiz kardeşler, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. BEŞİZLER BİZİ DE MUTLU ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'çerçeve uyum eğitimi programı' kapsamında Ağrı'da 25 bine yakın öğrencinin birinci sınıf ve anasınıflarına başladığını belirten Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, aynı anda aynı sınıfta eğitim ve öğretime başlayan beşizlerinde kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti. Okullarda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik çeşitli aktivitelerin olacağını ifade eden Kökrek, şunları söyledi: 'Bugün beşiz öğrencilerimiz burada aynı sınıfta okula başlıyorlar. Bizde bugün onları okullarında ve sınıflarında ziyaret etmek için geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çerçeve Uyum Programı var. Bu program kapsamında bu hafta Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da öğrencilerimiz eğitim ve öğrenim görecekler. Bu programda öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik rehberlik çalışması, okul iç ve dış mekanlarının tanıtılması ve etkinliklerin yapılması gibi aktiviteler yapılacak. Ağrı'da bu gün 25 bine yakın öğrencimiz bu gün birinci sınıf ve anasınıfları ile buluşmuş oldular. Ben bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun inşallah. Bu gün tabi beşiz öğrencilerimiz de okullarına başladılar. Bizlere renk kattılar. Bizde onları yerlerinde ziyaret ettik. Ailelerimiz çok mutlu ve huzurlu. Öğrencilerimiz yine aynı şekilde huzurlu ve mutlu. Bizlerde bunları gördük. Aynı şekilde huzurlu ve mutluyuz. Tabi ailelerimize rehberlik çalışmaları yapılıyor. Beşizlerimiz içinde bu çalışmalarımız olacak. İlave bir çalışma yapılması gerekiyorsa bunları da yapacağız."(DHA)