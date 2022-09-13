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Ağrı haber | Ağrı'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Ağrı haberi... Ağrı'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildiAĞRI Ağrı'da bir araç içerisine gizlenmiş 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

AĞRI Ağrı'da bir araç içerisine gizlenmiş 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bölge trafik uygulama noktasında 34 HZ 4228 plaka sayılı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli B.E.Y ise gözaltına alınarak işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Tragger Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler

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