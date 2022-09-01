Ağrı haberleri: 72 YAŞINDAKİ DAĞCI, AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE AÇTIĞI BAYRAĞI VALİ VAROL'A HEDİYE ETTİ

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na düzenlenen zirve tırmanışa katılan 72 yaşındaki Nadir Kuyucu, 5 bin 137 metrede açtığı Türk bayrağını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hediye etti.

Emekli deniz astsubayı ve Kıbrıs Gazisi olan dağcı Nadir Kuyucu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı. Zirvede, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile açtıkları Türk Bayrağı'nı Ağrı Valisi Osman Varol'a takdim eden Kuyucu, yaptığı açıklamada, dağcılık sporunun insanlara dinçlik kazandırdığını ifade etti. Kuyucu, 'Emekli deniz astsubayıyım. Ağrı'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Servet Bey ile tanıştık. 30 Ağustosta da Servet bey ve ekibinin desteği ile Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine çıktık. 72 yaşındayım. Şimdiye kadar Ağrı ile 4'üncü zirve tırmanışım oldu. 30 Ağustos Zafer Tırmanışında Ağrı Dağı'na çıktığım için baya gururlandım. Böyle bir etkinlik yapmak çok güzel bir şeydi. Bütün arkadaşlarda bana destek oldu. Dağcılık bana göre çok güzel bir spor. İnsana kendisini dinç hissettiriyor. Doğa ve dağlarla olmak çok güzel bir şey diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ise 30 Ağustos Zafer tırmanışında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 150 dağcının zirve yaptığını kaydederek, şunları söyledi '30 Ağustos Zafer Tırmanışına, Ağrı İl temsilciliği olarak 13 kişilik bir dağcı grubu ile katıldık. Ekibimizde 72 yaşındaki Nadir Kuyucu abimiz ve 20 yaşında oğlum Abdurrahim Aslan olmak üzere 13 kişi vardı. Federasyonun da 64 dağcısı bulunuyordu. Uluslararası olan tırmanışta, Balkan dağcıları ile 150'ye yakın bir dağcı grupla zirve yaptık. Bizler bu zirveyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Zirveden sonra da Nadir abimiz ile zirvede açtığımız bayrağımızı Sayın Valimiz Dr. Osman Varol'a takdim ettik. Sertifikalarımızı da aldık. Çok gurur verici bir durum.