Ağrı haberi... Doğanın korunmasına dikkati çekmek için İstanbul'dan Ağrı'ya pedal çevirdiler

Edinilen Ağrı haberine göre Doğa tutkunu iki bisikletli, doğa ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için İstanbul'dan Ağrı'ya pedal çevirdi.

Doğa tutkunu iki bisikletli, doğa ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için İstanbul'dan Ağrı'ya pedal çevirdi.

"Ormanlar için yeşil rota" sloganıyla İstanbul'dan bisikletlerine binen 66 yaşındaki Ali Fuat Gülşen ile 40 yaşındaki Can Sabuncuoğlu, ormanların ve doğanın korunmasında farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktı.

Zorlu rampaları ve geçitleri aşan, gece bazen çadırda bazen de otellerde konaklayan doğa tutkunları, Karadeniz Bölgesi'nin ardından Sivas, Erzincan ve Erzurum'a geçti.

Yolculukları süresince zaman zaman kendilerini misafir etmek isteyen kişilerin evlerine konuk olan iki arkadaş, bir ayda 2 bin 148 kilometre pedal çevirerek Ağrı'ya ulaştı.

Kent merkezini gezen ve yöre halkıyla sohbet eden iki arkadaş daha sonra uçakla İstanbul'a döndü.

Can Sabuncuoğlu, AA muhabirine, yolculuklarının zor fakat keyifli geçtiğini söyledi.

Yaklaşık bir aydır yolda olduklarını ifade eden Sabuncuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yolun tamamını bisikletle geldik. 2 bin 148 kilometre yolu pedal çevirerek ormanlara dikkati çekmek istedik. Yeşilliğin, bitkilerin ve hayvanların yaşam hakkı için yola çıktık. Yol fiziki olarak yorucuydu ama yolda karşılaştığımız insanlar ve Anadolu'nun içine girdikçe kendimizi evimizde hissettik. Herkes bir köşeden bizi çayına ve çorbasına çağırıyor. Kimi evini açıyor, kimi yemeğini paylaşıyordu. Bu bizi daha çok motive etti."

Sabuncuoğlu, bisikletin doğaya en faydalı ulaşım aracı olduğuna işaret ederek, İstanbul'dan çıktıktan sonra Karadeniz Bölgesi'nde bir süre yol aldıklarını ve ardından İç Anadolu'ya, sonrasında da Doğu Anadolu Bölgesi'ne geçtiklerini belirtti.

Daha önceki farkındalık turları amacına ulaştı

Ali Fuat Gülşen de 30 yıldır amatör dağcılık yaptığını ve Türkiye'nin bütün dağlarına tırmandığını anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır bisikletiyle Türkiye'yi gezdiğini aktaran Gülşen, önceki yıllarda da lösemili çocuklar, flamingolar ve toy kuşları için düzenlenen çeşitli farkındalık etkinliklerinde pedal çevirdiğini dile getirdi.

Gülşen, "Ormanları koruma amaçlı ve ormanlık alanların daha da yeşillenmesi için bu etkinliği yaptık. Çocuklarımızın geleceği için pedal çevirmeye karar verdik. Rampalar çoktu ama yolculuğumuz çok güzel geçti." ifadesini kullandı.