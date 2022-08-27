Ağrı haberi... Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı
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Ağrı haberine göre Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldıAĞRI Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.
Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı
AĞRI Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.
2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanışa İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye'nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı. Tırmanış 26-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel