Ağrı haberi! Ağrı'da ekim alanı genişleyen ayçiçeğinde verim artıyor

Ağrı haberler... Doğu Anadolu Bölgesi'nde verimli topraklar ve zengin su kaynaklarına sahip olan iller arasında yer alan Ağrı'da, binlerce dekarlık alanlarda ekilen ve bu sıralar hasadı yapılan ayçiçeğinden elde edilen verim üreticiyi memnun ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde verimli topraklar ve zengin su kaynaklarına sahip olan iller arasında yer alan Ağrı'da, binlerce dekarlık alanlarda ekilen ve bu sıralar hasadı yapılan ayçiçeğinden elde edilen verim üreticiyi memnun ediyor.

Son yıllarda devlet desteğiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış sağlanan kentin verimli topraklarında ilkbahar aylarında ekilen yağlık ve çerezlik ayçiçekleri olgunlaştı.

Bölgedeki çiftçiler aylardır gece gündüz demeden sulamasını ve bakımını yaptıkları ayçiçeklerini bu günlerde mevsimlik tarım işçileri ve yöre halkının desteğiyle hasat ediyor.

Boyu 2 metreyi bulan ve tarlalarda oraklarla kesilen ayçiçekleri, işçilerce biçerdövere atıldıktan sonra elde edilen çerezlik çekirdekler branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında yaklaşık 2 gün kalarak kurutulan çekirdekler, daha sonra çuvallara doldurulup tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile kentte hasadın devam ettiği bir ayçiçeği tarlasını ziyaret etti.

İşçilerle sohbet eden Varol, AA muhabirine, kentte her yıl ayçiçeği üretiminin arttığını söyledi.

"Devlet olarak çiftçimizi desteklemeye gayret ediyoruz"

Ağrı'nın toprak açısından ayçiçeği üretimine çok uygun olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Çiftçimizde de yavaş yavaş bu alışkanlık oluşmaya başladı. Yaklaşık 44 bin dekarlık ayçiçeği ekim alanımız var. Bunun 23 bin dekarlık bölümü yağlık, 21 dekarlık kısmı da çerezlik ayçiçeğidir. Tedarikçilerin çok beğendiği, çok kaliteli ürüne sahibiz. Toprak ve iklim özellikleri ile gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle çerezlik olanların içi hem çok dolu hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Bunun için de çerezlik ayçiçeğimiz çok fazla ilgi görüyor. Biz de devlet olarak İl Özel İdaresi imkanlarıyla bu alanda da çiftçimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Çerezlik ayçiçeğinde dekar başına yaklaşık 350 kilogramlık bir verim var. Bu hem ülkemiz ekonomisine hem de üreticisine katkı sağlayan verimli bir ziraat türüdür."

Varol, devlet desteğiyle son yıllarda ayçiçeği başta olmak üzere bitkisel ürün çeşitliliğinde büyük artış olduğunu anlattı.

Ayçiçeği üretimin yaygınlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Varol, "İlimizde de bu üretimin gelişmesini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. 44 bin dekarlık ayçiçeği ekim alanından memnunuz. Bu ekim alanını yıllar içerisinde artırmak ve daha fazla çiftçimizin bu ürünü tercih etmesi için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerimiz de ayçiçeği tarlalarında çalışıyor ve bu onlara istihdam da sağlıyor. Bu tarlalarda çalışan vatandaşlarımızın çoğu yöre insanı. Onlar bu şekilde aile ekonomilerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş Elbistanlı çiftçi Mustafa Tanrıverdi ise 14 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi'nin farklı illerinde ayçiçeği ektiklerini aktardı.

"Ağrı'da verim gayet iyi"

Aylarca emek vererek ayçiçeği yetiştirdiklerini ve üretimden memnun olduklarını dile getiren Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Ağrı'da verim gayet iyi. Bölgenin havası, suyu ve toprak yapısı ayçiçeği üretimine gayet müsait. Biz verimden çok memnunuz. Bu ovanın veriminden, halkından, suyundan ve her şeyinden çok memnunuz. Zaten Kahramanmaraş bölgesinde hava şartlarından dolayı artık ayçiçeği yetişmez oldu. Dünyada iklim gerçekten ısınıyor. İnsanoğlu olarak bunun farkına varmıyoruz ama bitki bunu çok çabuk fark ediyor. Bitki iklim değişikliğine hemen tepki veriyor."

Ayçiçeğinin hasadı ve kurutulmak için brandaların üzerine serilen çerezlik çekirdekler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.???????