Cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu Ağrı'da, İran plakalı bir tırda cam paletlerin arasına gizlenmiş çuval içerisinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı. Ağrı'da, İran plakalı bir tırda cam paletlerin arasına gizlenmiş çuval içerisinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol ve uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları İran plakalı tırda arama yaptı. Ekipler, tırın dorsesinde yaptıkları aramada cam paletlerin arasında gizlenmiş çuval içerisinde 10 paket halinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, İran uyruklu tır sürücüsünün üzerinde de 18 sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Ağrı İran Güncel Haberler

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