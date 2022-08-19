Ağrı haberi | AĞRI'DA BAL HASADINA SAYILI GÜNLER KALDI

Ağrılı arıcılar, Ağrı'nın yüksek rakımlı yaylalarında organik olarak ürettikleri coğrafi işaretli Ağrı geven balında, yüksek verim bekliyor.

Geven ve kekik gibi bitkiler başta olmak üzere birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Ağrı'nın yüksek yaylaları, sahip olduğu flora ile yerli ve gezgin birçok arıcıyı ağırlıyor. Coğrafi işaretli geven balı ile markalaşma yolunda ilerleyen Ağrı'da yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan 7 çocuk babası Abubekir Demir (68), Ağrı geven balında bu yıl önceki yıla oranla yüzde 35 oranında daha fazla bir rekolte beklediklerini belirtti. İlkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakarak, bin bir emek verdikleri ürünlerini almaya başladıklarını ifade eden Demir, bu yıl yağışların iyi olması nedeni ile doğadaki bitkilerin canlandığını, bu canlılığın da verimi arttırdığını kaydetti.

Ağrı geven balının her derde deva, şifa kaynağı olduğunu söyleyen Demir, "Ağrı'da yüzde 67 civarında geven balı var. Geven Balına coğrafi işaret aldık. Geven balı insan sağlığı için çok önemli bir baldır. Yeniden sağlıklı hücre oluşmasını sağlar. Ayrıca geven balı ve arı ürünleri, kansere iyi gelir. Astım, bronşit, iltihaplı romatizma gibi birçok hastalığa son derece faydalıdır" diye konuştu.

Yaklaşık 4 aydır yaylalarda olduklarını hatırlatan Demir, "Mevsim çok güzel geçti. Yağışlar istediğimiz gibi oldu. Hasat mevsimi de yaklaştı. Bu yıl yaklaşık yüzde 30 ila 35 bir artış bekliyoruz. Bu sene geçen yıllara nazaran iyi olacak inşallah. Önümüzdeki hafta sonuna doğru bal hasadına başlayacağız inşallah. Bu yıl coğrafi işarette aldık. Bu coğrafi işaret sayesinde balımızı daha iyi tanıtıyoruz. Daha fazla alıcı bulabiliyoruz artık. Ayrıca bu coğrafi işaret ile balımız Türkiye çapında tanınmış oldu. Çok büyük faydasını gördük, göreceğiz. Zaten Ağrı çok zengin bir bitki florasına sahip. Burada yaklaşık bin 100 çeşit bitki var ve bu bitkilerden 400 bitki endemik bitkidir. En önemlisi de bizim yaylalarımızın hepsi bakirdir. Bizim buralarda fabrika bacası yoktur. İlaçlama yoktur. Bizim köylülerimiz ilaçlama yapmazlar. O yüzden bizim balımızın şifa değeri yüksek olur. Tamamen doğal ortamda arılarımız bal yapar. Bu yılda kovan başına 25 kilogram bal bekliyoruz. Her yıl bu 16-18 kilogram arasındaydı. Kilogram fiyatı da 200 ile 250 lira arasında olacak" dedi. (DHA)