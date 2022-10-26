Ağrı haber | Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı'da her yer buz tuttu Güncel Haberler Ağrı haberler... Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı'da her yer buz tuttuAĞRI Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı'da her yer buz tuttu AĞRI Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Sonbaharın son günlerine doğru hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ağrı Güncel Haberler

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