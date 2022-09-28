Ağrı gündem haberi... Göçmen kuşların molası Ağrı Dağı çevresinden izlenecek

Kuşların ekim ayında Ağrı Dağı çevresindeki göç hareketi takibe alınacak.

Her yıl sonbaharda Kuzey Yarımküre'den gelip Güney Yarımküre'ye kanat çırpan kuşlar, göç rotası üzerindeki Ağrı Dağı çevresinde mola veriyor.

Iğdır'daki Bulakbaşı ve Karasu ile Ağrı'daki Doğubayazıt sazlıklarını kullanan kuşlar, bu alanlarda uzun göç yolu öncesinde besleniyor.

Ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması beklenen göç, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürlüğündeki uzmanlar, Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri ve gönüllüler tarafından takip edilecek.

Bu süreçte yapılacak takiple kuşların göç vakitleri, yerli türleri, konaklama süreleri gibi birçok konuda veri toplanacak.

"Kuşlar yağ depolayarak göç etmeye başlayacak"

KUŞ-MER Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, yakın zamanda bölgede kuşların ciddi bir göç hareketliliğinin olacağını söyledi.

Sulak alanların kuşlar açısından önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Bu sulak alanlar başta kuşlar olmak üzere birçok yaban hayvanı için önemli ekosistemlerden biridir. Kuşlar göç öncesi sulak alanlara gelip burada yağ depolayarak hazırlıklarına başlıyor. Burada önümüzdeki günlerde bir toplanma olacak, kuşlar yağ depolayarak göç etmeye başlayacak. Kuşlar burada besin ve barınma ihtiyaçlarına karşılık bulduklarından bölgede yoğunlaşma gösteriyor."

Çelik, göç döneminin izleneceğini ve zengin verilere ulaşılacağını belirterek, "Bu alanlara sık sık geliyoruz, göç öncesi de hava durumlarına bakarak bu tarafta gözlemlerimizi yoğunlaştıracağız. Daha önce gördüğümüz fakat göç döneminde görmediğimiz kuşların notunu alarak artık bu kuşların buradan ayrıldığı ya da yerli türlerin hangileri olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkacak." diye konuştu.