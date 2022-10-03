Ağrı haber... AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Diyadin ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özyolcu, ilçedeki gazetecilerle programında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri boyunca kentte her alanda çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

İl genelinde çok sayıda projenin hayata geçmeye devam ettiğini belirten Özyolcu, şöyle konuştu:

"AK Parti geçmişten bu yana 85 milyon vatandaşımızın büyük bir kısmından destek aldığı için iktidardadır. 2023'te de benim gördüğüm milletin büyük desteğinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağıdır. Millet her şeyi görüyor. Vatandaş en iyi siyasetçiden de daha akıllıca meseleleri değerlendiriyor. Yaklaşım tarzı siyasetçiden daha sağlıklıdır. Ülkenin ve çocuklarının geleceğini hepimizden daha çok korumak ve kollamak ister. Vatandaşlarımızın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını düşünüyorum. Bu konuda hiç tereddüt etmiyorum."

Program, Özyolcu'nun basın mensuplarının sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.