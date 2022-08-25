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Ağrı haber... Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı

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Ağrı haber... Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı

Ağrı haberi... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İşkur'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Gıyas Güven İŞKUR Ağrı Güncel Haberler

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