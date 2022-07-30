Ağrı haberi... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni tercih döneminde öğrencileri bekliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tanıtım videosu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından Tercih Danışma Noktası kurulması

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un tercih danışma noktasını ziyaret etmesi

Karabulut'un öğrencilerle sohbet etmesi

Rektör Karabulut'un gazetecilere açıklamalarda bulunması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni tercih döneminde öğrencileri bekliyor

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu sene 3 bin 700'den fazla öğrenci kontenjanlarının olduğunu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir doluluk oranı beklediklerini bildirdi.

Üniversite tercihlerinin başlamasıyla üniversite tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde Tercih Danışma Noktası kuruldu.

Tercih Danışma Noktası'nı ziyaret eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerle sohbet ederek tercih yapacak öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.

Rektör Karabulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet üniversitesi olmanın yanında kendilerini vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak tanıttıklarını söyledi.

Üniversitede 81 alana öğrenci aldıklarını ifade eden Karabulut, "Bu sene 3 bin 700'den fazla öğrenci kontenjanımız var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir doluluk oranı bekliyoruz. Bunun için bütün şartlarımız mevcut. Üniversitemizde gerçekten çok iyi imkanlarımız var. Üniversitemizin merkez kampüsünde yüzme havuzu, bowling merkezi, öğrenci yaşam merkezi, engelsiz yaşam merkezi, ulusal ve uluslararası standartlarda tenis kortları, bisiklet ve yaya yollarımız var. Doğayla iç içe güzel bir kampüse sahibiz." diye konuştu.

Karabulut, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadıklarını anlattı.

Gelecek yıllarda üniversitenin sağlık merkezli bir üniversite olacağını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Ağrı bir öğrenci kentidir. Ucuz, huzurlu ve ulaşımı kolay bir kenttir. Ulaşım ve barınma sorunu yok. Biz üniversite, şehir insanı ve belediye olarak da bütün hizmetlerimiz öğrencinin rahatı, huzuru ve güvenli bir şekilde hayatını idame ettirmesi içindir. Bunun için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. Biz, İbrahim Çeçen Vakfı üzerinden bütün tıp fakültesi öğrencilerimize burs veriyoruz. (Tıp fakültesinde) İlk 10 bine girip bizi tercih eden kardeşlerimize de 2 burs veriyoruz. Bunun yanı sıra bütün birimlerimize, fakültelere ve meslek yüksekokullarımıza birincilikle girenlere burs veriyoruz."

Karabulut, yüksek puan alarak üniversiteye gelenler, ulusal ve uluslararası anlamda başarı sağlayan öğrencilere vakıf üzerinden başarı bursu verdiklerini, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de burs ve yemek kartı bursu desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.