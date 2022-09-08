Ağrı haber! Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı Güncel Haberler Edinilen Ağrı haberine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya ot kullanılamaz hale geldi. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya ot kullanılamaz hale geldi. Aşağı Dumanlı köyünde çiftçilerce yaz aylarında biçilen ve hayvanların kışlık ihtiyacı için üst üste yığılan otların olduğu alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangında, yaklaşık 5 bin balya ot yandı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Taşlıçay Ağrı Güncel Haberler

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