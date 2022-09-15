Ağrı haber! Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı Güncel Haberler Edinilen Ağrı haberine göre Ağrı'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi. Ağrı'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede Enstitü Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri zanlı İ.K'yi durdurdu. Zanlının üst aramasında, külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık "Bank Of Irak Gold Platinum" ibareli materyal bulundu. Ele geçirilen materyalin altın olup olmadığı polislerce kriminal laboratuvarda yapılacak inceleme sonrası belirlenecek. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Emniyet Müdürlüğü Ağrı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağrı haber! Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.