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Ağrı haber: Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Ağrı haber: Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ağrı gelişmesine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, İran- Ağrı kara yolu Taşteker köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Telhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Taşlıçay Ağrı Güncel Haberler

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