Ağrı haber: Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Ağrı gelişmesine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, İran- Ağrı kara yolu Taşteker köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Telhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Taşlıçay Ağrı Güncel Haberler

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