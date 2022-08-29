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Ağrı gündem haberleri: Ağrı Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı yankılanacak

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Gelen Ağrı haberine göre Ağrı Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı yankılanacakAĞRI Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Ağrı Dağı'na tırmanış programı başladı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı yankılanacak

AĞRI Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Ağrı Dağı'na tırmanış programı başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin Çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi. 30'u yabancı olmak üzere 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt'a gelerek tırmanış için hazırlıklara başladı. Burada hazırlıklarını tamamlayan dağcılar koordinesinde bir araya gelen 100 kişilik dağcı grubu, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

TDF tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na tırmanış programı düzenlendi. 30'u yabancı 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt ilçesinden minibüslerle Çevirme mezrasına geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan dağcı grubu, 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı. 30 Ağustos'ta zirveye ulaşmayı hedefleyen dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

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