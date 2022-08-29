Ağrı gündem haberleri | AĞRI'DA 100 ÇİFTÇİYE 5 BİN KAZ PALAZI DAĞITILDI

AĞRI'da 100 çiftçiye 5 bin kaz palazı dağıtıldı. Kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projede maliyetin yüzde 80'i il özel idaresinden, kalan yüzde 20'lik bölüm çiftçiler tarafından karşılanacak.

Ağrı'da kaz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kaz palazları Ağrı TRT Parkı'nda düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Kentte tarım ve hayvancılık alanında önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Vali Osman Varol, şunları söyledi

'Kaz yetiştiriciliği, Kars'ın bayraktarlığını yaptığı bir alan. Ama aslında tüm bölgemizde önemli bir faaliyet alanı olan, eğer gerekli destek verilirse çiftçilerimizin sahip çıkması ile de daha iyi noktalara gelebilecek bir alan. Verdiğimiz bu destekle üreticilerimiz geçtiğimiz yıldan itibaren çok ciddi miktarda üretim yapıyorlar. Bunu bu sene başka bir şekilde geliştirmek adına da geçtiğimiz yıldan kaz palazı dağıtım planını yaptık ve bu plan çerçevesinde bugün bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Niyetimiz özellikle bölgemizde tüm ülkemizde ün salmış, Kars ilimize hem katkı sağlamak hem de bu pazarda pay sahibi olmak. Ayrıca niyetimiz 175 bin civarında devraldığımız kaz varlığımızı da 300 binli sayılara çıkarmak. Bu kapsamda bugün burada toplam 5 bin kaz palazını, 100 çiftçimize dağıtıyoruz.

'DESTEK OLDUKÇA ÜRETİM OLACAKTIR'

Kaz palazlarından alan çiftçi Fuat Aslan, verilen destekten memnun olduklarını söyleyerek, 'Kamudan emekli olduktan sonra bu işi yapmaya başladım. Yaklaşık 4 yıl kadar tavuk, civciv ve kaz besledim. Şu anda da işimi sürdürüyorum. Bu yıl yaklaşık 3 bin 570 civciv üretimi yaptım. Allah nasip ederse bugün de bu civcivlerimizi alacağız. Bu civcivler Alman Mast Kazıdır. Dişileri 7 kilogram, erkekleri ise 10 kilograma kadar et verebilen bir cinstir. Amacımız kaz yetiştiriciliğini bu memlekette geliştirmek. Bu da bugün verilen bu desteklerle oluyor. O yüzden çok memnunuz. Destek oldukça üretim olacaktır. Allah razı olsun devletimizden. Her şey çok güzel gidiyor ve daha da güzel olacak inşallah diye konuştu.

Yüzde 80'i özel idare yüzde 20'si de çiftçiler tarafından karşılanacak projede kazlarını alan 3 çocuk annesi Zeynep Murat da 'Ev kadınıyım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kazlarım, tavuklarım ve hindilerim var. 4 yıldan beridir de bu işimi geliştirmek istiyorum. Bugün bize bu desteği devletimiz verdi diye çok memnun olduk. Bu işi hem evime katkı sağlamak hem de çocuklarımı okutmak amacıyla yapıyorum. İnşallah başarılı olmak için mücadele edeceğiz. Üretim yapacağız.