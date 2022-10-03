Ağrı gündem haberi: Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu Güncel Haberler Gelen Ağrı haberlerine göre Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ve 1 otobüse el konuldu. Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ve 1 otobüse el konuldu. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ile 1 otobüse el konuldu. Yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Ağrı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağrı gündem haberi: Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.