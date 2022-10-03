Ağrı gündem haberi: Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu
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Gelen Ağrı haberlerine göre Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ve 1 otobüse el konuldu.
Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ve 1 otobüse el konuldu.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ile 1 otobüse el konuldu.
Yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel